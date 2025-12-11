中日は10日、名古屋市内で今秋ドラフト会議で指名・獲得した9選手の新入団と背番号を発表した。1位の中西（青学大）は「11」に決まり、決意を新たにした。「素晴らしい先輩たちがつけてきた番号。汚せないですし、重みを感じて、輝かせられるようにしたいです」“憲伸ロード”を歩む。智弁和歌山の先輩で今季限りで引退した岡田俊哉から受け継ぐ番号は、日米通算125勝の川上憲伸が有名。球団のドラフト1位新人の開幕ローテー