阪神、広島、中日などＮＰＢ６球団でコーチを歴任し、関西六大学野球の大経大監督・高代延博（たかしろ・のぶひろ）さんが９日、食道胃接合部がんのため死去した。奈良県出身。７１歳だった。阪神元監督で、デイリースポーツ評論家の金本知憲氏（５７）にとっては恩人の一人であり、広島時代からの思い出を振り返って故人をしのんだ。◇◇引退会見の時に、大きな影響を与えてくださった方として、広島時代に携わってい