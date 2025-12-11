日本サッカー協会は12月10日、日本代表が来年３月31日に、聖地ウェンブリーでイングランド代表と国際親善試合を行なうと発表した。この決定に驚きを隠せなかったのが、韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「ワールドカップ優勝を目指す日本代表の公式発表に衝撃と恐怖。アジア最強が、ケイン＆ベリンガムを擁し、トゥヘルが率いるイングランドとの親善試合に臨む」と報じている。「これは、イングランドから見ても、日本代表が着