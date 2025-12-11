『第174回芥川賞・直木賞』の候補作が11日、発表されました。芥川賞には、5作品がノミネートされました。芥川賞は、純文学の中・短編作品の中から最も優秀な作品に贈られる賞です。＜第174回芥川龍之介賞候補作品＞・久栖博季『貝殻航路』・坂崎かおる『へび』・坂本湾『BOXBOXBOXBOX』・鳥山まこと『時の家』・畠山丑雄『叫び』■久栖博季『貝殻航路』久栖博季さん（38）は、北海道釧路出身。2021年『彫刻の感想』で第53回新潮新