生活保護費を２０１３年から３年間、大きく減額していたのは違法だ、とした今年６月の最高裁判決を受け、政府が救済策をまとめた。それによると、物価の下落を反映した当時の引き下げ率（４・７８％）を見直して２・４９％にまで縮小し、その差額分である約１０万円を、減額された全３００万世帯に補償する。また、この裁判の原告約７００人には、訴訟にかかった負担を考慮し、「特別給付金」として約１０万円を上乗せすると