侍ジャパン・井端監督は右肘を手術したパドレス・ダルビッシュについても言及した。選手たちのサポート役として期待しているが、個人的に連絡を取りアドバイスを求める方針で「リハビリもあると思う。（規定で）前回より（スタッフの）枠が減ってしまった。ちょっと分かりません」と招集には慎重な姿勢を見せた。ダルビッシュは23年の前回大会ではメジャー組で唯一、宮崎合宿から参加してチームの精神的支柱となった。