侍ジャパン・井端監督は、準々決勝以降が行われる米国からメジャー組が遅れて加わる可能性は否定した。「他の国はやっているが日本はそういう風潮がない。考えていない」と明言した。ドジャース・山本、佐々木、カブス・今永らの選出が期待され、メジャー組が主体になる投手陣は「長いイニングと思ってない。3人ぐらい要してせめて7回まではいけたら」と短くつなぐ構想。今オフメジャー移籍を目指す西武・今井も候補に入れて