厚生労働省は、７５歳以上が支払う後期高齢者医療制度の保険料の上限を、来年度に現在の年８０万円から年８５万円に引き上げる方向で検討に入った。高所得者の保険料を増やし、支払い能力に応じた負担を徹底する狙いがある。１２日の社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の医療保険部会に引き上げ案を提示する。影響を受けるのは、年金と給与で年収約１１００万円以上ある人たちで、全体の１・３％程度とされる。医療費の増大で