『第174回芥川賞・直木賞』の候補作が11日、発表されました。直木賞には、5作品がノミネートされました。直木三十五賞は、新進・中堅作家によるエンターテインメント作品の単行本（長編小説もしくは短編集）のなかから、最も優秀な作品に贈られる賞です。＜第174回直木三十五賞候補作品＞・嶋津輝『カフェーの帰り道』・住田祐『白鷺立つ』・大門剛明『神都の証人』・葉真中顕『家族』・渡辺優『女王様の電話番』■嶋津輝『カフェ