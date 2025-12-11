エレスの「イーカイロオーバル」寒い季節には、繰り返し使える充電式のカイロが便利だ。モバイルバッテリー機能を搭載するほか、握りやすい形にしたり、10種類のデザインから選べるようにしたりと工夫を凝らしている。（共同通信＝増井杏菜記者）家電や雑貨を手がけるエレス（東京）の「イーカイロオーバル」は、手のひらを温めつつ、モバイルバッテリーとしても使えるのが特徴。ハンドストラップも付けた。42度と47度の