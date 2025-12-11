ニッポン放送は、来年3月のWBCの1次ラウンドから侍ジャパンの全試合を生中継すると発表した。同社によると、06年の第1回から6大会連続の実施となる。米動画配信大手ネットフリックスが、WBCの日本での独占放送権を獲得。テレビの地上波、BSでの中継は予定されていないが、ラジオでは全試合の無料生聴取が可能となった。