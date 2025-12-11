阪神・湯浅京己投手（２６）が１０日に世界のスーパースターとの対戦を熱望した。国指定の難病「黄色靱帯骨化症」から復帰した今季は４０試合に登板。４勝４敗２２ホールドと奮闘し、この日もＡＢＣラジオ「ラジオで虎バン！」に生出演するなど多忙なオフだが「やりたいことはできてます。ウエートをしつつ１２月に入ってちょっとずつボールも投げ始めたんで、フォームをいろいろ考えながらって感じですね」と手応えをにじませ