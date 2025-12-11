映画監督谷健二氏が手がけるショートドラマ「イケないマネジメント術童貞スタッフの風俗日記」が勢いに乗っている。11月11日にドラマアプリ「BUMP」で3分×20話で公開されると約1週間で公式切り抜き動画で100万回再生の話が出るなど話題に。出演する倉須洸（22）矢野ななか（20）石津我聞（25）北代高士（39）が10日までに取材に応じ、見どころなどを語った。大阪の人気風俗店を経営してきた兎我野成氏の独自マネジメント哲学を