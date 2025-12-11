政府・与党は２０２６年度税制改正で、超富裕層に追加の税負担を課す年間所得の目安を現行の約３０億円から約６億円に引き下げる方向で最終調整に入った。年内にまとめる税制改正大綱に盛り込み、２７年からの適用を目指す。年間所得が１億円を超えると所得税の負担率が下がる「１億円の壁」を是正する狙いがある。会社員などの給与所得では、金額に応じて税率が上昇する所得税と住民税を合わせ税率が５５％まで上がる一方、株