コンサドーレ札幌の柴田慎吾監督（40）が、来季の新監督に就任する川井健太氏（44）の新体制下でコーチに就任することが10日、分かった。柴田監督は今年8月、岩政大樹氏（43）の後任としてコンサドーレ札幌U―18監督から“トップ昇格”。最終順位は12位と、プレーオフ圏内の6位以上に導くことができなかったが、クラブは厳しい状況下で指揮官を受諾して戦い抜いたことを踏まえ、クラブの今後を担う人材としてトップチームに残