前回は２７年ぶりの両賞とも該当作なしだった第１７４回芥川賞・直木賞（日本文学振興会主催）の候補作が発表された。いずれも候補作は５作。各賞の４人の候補者は、初ノミネートとなるフレッシュな陣容となった。前回は「出版不況の中で、書店のことを考えていない」「賞の矜持（きょうじ）を示した」などと議論を呼んだだけに、選考委員の判断が注目される。芥川賞の４人の初候補者のうち、坂本湾さん（２６）は今年の文芸賞