「ベイビー・アイラブユー」や「ビリーヴ」で知られる、オーストラリア出身歌手Che’Nelle（シェネル、42）が10日、デジタルシングル「そのままでいいよ」を配信リリースした。このほど日刊スポーツの取材に応じ、日本での活動について語った。07年にデビューし、日本でブレーク。TEEのカバー曲「ベイビー・アイラブユー」を収録した11年のカバーアルバム「ラブ・ソングス」が大ヒットしたほか、12年「ビリーヴ」や14年「Happiness