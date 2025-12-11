ピカチュウや百田さんらも参加して行われた点灯式＝１０日、横浜赤レンガ倉庫横浜赤レンガ倉庫（横浜市中区）で開催中のクリスマスイベントで１１日、人気ゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」の装飾を施したエリアが初登場する。ピカチュウなどのポケモンがともすツリーやフォトスポットを用意している。２５日まで。「ポケモンハッピーホリデー」と題し、子どもから大人まで無料で楽しむことができる場を提供。シンボル