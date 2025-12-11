昨年の現役ドラフトで日本ハムから巨人に加入した田中瑛斗投手（２６）が、激動の移籍１年目を終えた。阿部監督にお墨付きをもらったシュートを武器に新天地で才能を開花させ、ピンチの場面でも物おじしない?鬼メンタル?で数々の火消しに成功。チーム２位タイの６２試合登板＆３６ＨＰ、防御率も２・１３とキャリアハイの成績を残し、年俸も超大幅増の４６５０万円（金額は推定）となった。くしくも９日に行われた今年の現役