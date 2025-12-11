「ベイビー・アイラブユー」や「ビリーヴ」で知られる、オーストラリア出身歌手Che’Nelle（シェネル、42）が10日、デジタルシングル「そのままでいいよ」を配信リリースした。このほど日刊スポーツの取材に応じ、曲への思いを語った。苦しく辛い日々を送る人々へ「そのままでいいよ」と寄り添い、「少しずつでいいから生きていこう」と勇気づける。そのままを受け入れる優しさとリアルな強さを歌った曲で、「生きていく中でパーフ