新日本プロレス１０日長崎大会の「ワールドタッグリーグ（ＷＴＬ）」準決勝で、Ｂブロック２位のザック・セイバーＪｒ．（３８）、大岩陵平（２７）組がＡブロック１位の「毘沙門」こと後藤洋央紀（４６）、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４３）組を撃破し決勝戦（１４日、熊本）に進出した。初優勝へ王手をかけたザックは２０２６年の主役に大岩を指名した上で、ベルト取りの青写真を明かした。毘沙門の合体技攻勢にさらされたザッ