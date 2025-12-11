櫻井心那が来季米ツアー出場権獲得を報告女子ゴルフの櫻井心那（ニトリ）は、現地9日まで行われた米女子ゴルフツアーの来季出場権を争う最終予選会で通算8アンダーの10位に入った。25位タイまでに与えられる出場権獲得を自身のインスタグラムで報告すると、日本のファンからは祝福が殺到している。櫻井は自身のインスタグラムに、共に出場権を獲得した渋野日向子（サントリー）と西村優菜（スターツ）との3ショット写真などを