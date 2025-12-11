３月に右肘のトミー・ジョン手術を受けたオリックス・宇田川優希投手（２７）が１０日、大阪・舞洲の球団施設でブルペン投球を再開した。傾斜を利用したのも１０か月ぶり。「やっと野球選手に戻れた」と喜びをかみ締め、捕手を立たせて丁寧に１５球を投げ込んだ。「やるべきことをやってきたので、気づいたらブルペン入り…って感じ。思ったより怖くなかったし、感覚も良かった」。右肩や右肘の不調に苦しんだ昨季のフォームを