中日の新入団発表会見が１０日、名古屋市内のホテルで行われた。ドラフト２位・桜井頼之介投手（２２）は、東北福祉大時代と同じ背番号「１６」に決定。「母親の誕生日が（背番号と同じ１０月）１６日なので、よかった」と喜んだ。１６年、母・麻衣子さん（５８）に大腸がんが見つかった。３度の転移を乗り越え、ほぼ寛解。現在は定期検査を受けている。「あの子のために生きるしかない、と思った」と夢を追う息子の姿に力をも