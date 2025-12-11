■カーリング ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選日本 9ー6 中国（日本時間11日、カナダ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個2大会ぶりの五輪出場を目指す日本（世界ランク10位）は予選全勝の中国（同9位）と対戦し、9ー6で勝利。日本は5勝2敗で3位が決定し、プレーオフ進出を決めた。第2エンドで2点を先制した日本だったが、続く第3エンドで中国に2点を奪われ2