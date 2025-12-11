2025Ç¯ÅÙ¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÉ½¾´¡Ê¼çºÅ¡¦ÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¡¢¶¦ºÅ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡¢¶¨»¿¡¦¥·¥Á¥º¥ó»þ·×¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤ÎÉ½¾´¼°¤¬10Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎKKR¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿JRÅìÆüËÜ¤Î¹â¶¶Î´·ÄÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬»°ÎÝ¼ê¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò½é¼õ¾Þ¡£¥×¥í¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤ËËÜÎÝÂÇ²¦¤ò·Ç¤²¤¿¡£Çò¤¤»õ¤ò¤à¤­½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¤¬¡¢½é¼õ¾Þ¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ­Ç°½â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¹â¶¶