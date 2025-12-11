12月10日、日本サッカー協会は来年３月に日本代表が英国遠征を実施し、イングランド代表と親善試合を戦うことを発表した。キックオフは現地３月31日の19時45分で、会場はサッカーの聖地として名高いウェンブリー・スタジアム。両国は過去３度対戦し、日本から見て０勝１分け２敗という戦績となっている。FIFAランキング18位の森保ジャパンにとって、同４位で優勝候補の一角を担うイングランドとの対戦は、ワールドカップ本番を