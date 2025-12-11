北海道・帯広警察署は2025年12月10日、窃盗の疑いで札幌市北区の自称・ホテル従業員の女（22）を逮捕しました。女は、2025年7月26日午後1時半ごろ、北海道幕別町のコンビニエンスストアで、店内に設置されている現金自動預払機に他人名義のキャッシュカードを挿入し現金4万6000円を引き出して盗んだ疑いが持たれています。8月2日にキャッシュカードの名義人の同僚から「同僚の口座から現金が引き出されている」と警察