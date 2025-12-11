2025年12月10日、北海道共和町の国道で乗用車と軽乗用車が正面衝突する事故がありました。事故があったのは、共和町国富の国道です。10日午後3時50分ごろ、事故の目撃者から警察に通報がありました。警察によりますと、余市町から岩内町方面に向かっていた乗用車が対向車線にはみ出して軽乗用車と正面衝突したということです。この事故で、乗用車に乗っていた札幌市の農家の男性（52）が胸骨と左手首の骨折の疑いで病院に搬送され