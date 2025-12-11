◇第102回東京箱根間往復大学駅伝エントリー発表会見早大・花田勝彦監督はエントリーメンバーについて「85点」と評価した。今季好調の山口智規主将（4年）、「山の名探偵」工藤慎作（3年）に加え、鈴木琉胤、佐々木哲ら期待の1年生も4人が名を連ねた。今季は出雲2位など、6強の一角に挙げられる。花田監督は「出雲みたいに、前半に出て、このままいっちゃうんじゃないのという展開になれば面白い」と往路勝負のプランだ。