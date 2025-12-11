◇第102回東京箱根間往復大学駅伝エントリー発表会見中大は全日本2位で調子を上げており、藤原正和監督は「勝ちたい思いを持った準備ができるか。我々が駒大や青学大のようにウイニングマインドを持たないと」と心意気を示した。1万メートル上位10人の平均タイムは唯一の27分台の27分55秒98。屈指のスピードを持つチームの鍵を握るのは、2年連続区間賞の吉居駿恭主将（4年）。藤原監督は「7区がポイントになる。接戦になる