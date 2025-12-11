◇第102回東京箱根間往復大学駅伝エントリー発表会見創価大・榎木和貴監督は「往路3位以内、総合3位が目標」と話した。昨季は「大エース・吉田（響＝サンベルクス）中心で、今季はエース不在」と分析したが、昨季の箱根経験者が7人も名を連ね、出雲駅伝3位など、上位進出が期待される。前回3区2位のムチーニ（3年）や関東インカレハーフマラソン2位の野沢悠真（4年）らも健在。「（7位だった）昨季の悔しさを引き継いで