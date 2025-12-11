【ワシントン＝田中宏幸】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１０日、金融政策を決める連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開き、政策金利を３会合連続で０・２５％引き下げることを決めた。政府機関の一部閉鎖で物価や雇用のデータが不足する中、雇用の減速リスクへの対応を重視した。ＦＯＭＣ内で意見の対立が続き、３人が反対票を投じた。政策金利となるフェデラル・ファンド金利の誘導目標を年３・５０〜３・７５％に引き下げ