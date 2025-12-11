第三者委員会が調査結果を公表しました。今年8月、横浜市・みなとみらいの花火大会で発生した火災について、主催者が設置した第三者委員会がきのう、調査結果を公表しました。火災の原因は、花火を打ち上げるための筒の中で花火が暴発するなどしたためとし、暴発の原因については、装置の不備や花火大会の前に降った雨で火薬が湿っていたことなどが考えられるとしました。