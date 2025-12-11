ノーベル賞の授賞式が10日、スウェーデンで行われ、生理学・医学賞に選ばれた坂口志文さんと化学賞に選ばれた北川進さんがメダルと賞状を受け取りました。ノーベル賞の授賞式はストックホルムで日本時間の未明から行われ、スウェーデン国王や王妃が入場した後、受賞者が登場しました。北川さんはやや緊張した様子でしたが、グスタフ国王からメダルを受け取った後、凜とした表情で深々と礼をしました。坂口さんは穏やかな笑みを浮か