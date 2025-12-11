[12.10 欧州CLリーグフェーズ第6節](Jan Breydelstadion)※29:00開始<出場メンバー>[クラブ・ブルージュ]先発GK 16 D. van den HeuvelDF 4 ジョエル オルドニェスDF 41 ウーゴ・シケDF 44 ブランドン・メシェレDF 65 J. SeysMF 8 フリストス・ツォリスMF 9 カルロス・フォーブスMF 15 R. OnyedikaMF 20 ハンス・バナケンMF 25 A. StankovićFW 7 ニコロ・トレソルディ控えGK 71 A. De CorteDF 2 Z. RomeroDF 14 B. Meije