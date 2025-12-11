昨年8月にタレントのやす子（27）に対する不適切投稿で活動休止し、プロレスラーとして再出発することを発表したフワちゃん（年齢非公表）が10日、都内で開かれた会見に出席した。29日の女子プロレス「スターダム」両国国技館大会出場を前に意気込み。「腹をくくった人間は強い。絶対に勝ちにいきます！」と力を込めた。2022年10月にプロレスデビューし、今回の対戦相手の葉月（28）は当時フワちゃんを指導。葉月は「これは