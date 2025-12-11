ボートレース江戸川の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第23戦」は10日、予選3日目が行われた。きょう11日の4日目、注目レースは10Rだ。竹下はここまで5戦オール3連対で得点率2位。機力は中堅程度でも江戸川の走り方を心得ている。豪快逃げで主導権は渡さない。3日目11Rを大外から差し抜けた水谷は実戦足良好。ここも差し切りまであるか。逆に伸びがいい藤原は自力勝負に出る。整備で上向いた田中は連下なら。＜1＞竹下大