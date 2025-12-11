伊東競輪の開設75周年記念「G3椿賞争奪戦」が、きょう11日に開幕する。初日メインは12Rの特選だ。地元の深谷に期待したが激戦だ。積極的に行くのは中野が有力。ただ、仕掛けどころを逃さない深谷が早めにでも叩く。岩本の援護も受け押し切り先勝へ。踏み合いになれば清水が捲って松浦とワンツー。＜1＞山田英明インフルエンザで体調を崩して長引いた。万全とは言えない。清水君、松浦君に世話になっているが4番手は…。自