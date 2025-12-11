ボートレース下関の開設71周年記念「G1海響王決定戦」は10日、4日目11Rまでの予選が終了。きょう11日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが出そろった。注目レースは11Rだ。首位通過の安河内が絶好のチャンスを逃さない。機力は上々で、きっちりと逃げて優勝戦1号艇をつかみ取る。次位争いは篠崎が優勢だが、気配いい木下や、3カドから攻める今垣も軽視はできない。＜1＞安河内将変わらず凄くいい。問題はない。ただ