【5R】初日のA級特選で単騎勢の後じんを浴び、2度目のS級特昇チャンスをフイにした平野想真は「中途半端でした。突っ張るか、さっと下げて出直すべきだったか判断が悪かった」と反省を口にしたが、表情は穏やかだった。今期だけで8Vを手にしている平野は来期、待望のS級に昇格する中部期待の機動力型。きょうの準決。マークする坂上忠克の動きはひと息。対抗格は菊地圭―内田英介となる。「行けるところをしっかりタテに踏む