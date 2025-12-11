北海道・門別警察署は2025年12月10日、無免許運転の疑いで、住所不定、自称・造園業の男（83）を現行犯逮捕しました。男は公安委員会の運転免許を受けずに、10日午後2時50分ごろ、日高町富川南2丁目付近の道路で軽乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、パトカーでパトロール中だった警察官がシートベルトを装着せずに運転している男を見つけたため、停車させて免許の提示を求めたところ、無