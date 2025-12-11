記者会見する米FRBのパウエル議長＝10日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は10日の連邦公開市場委員会（FOMC）で、主要政策金利を0.25％引き下げ、3.5〜3.75％とすることを決めた。利下げは3会合連続。悪化懸念がある雇用情勢を下支えする。同時に公表した経済見通しでは、2026年に通常ペースで1回分に当たる0.25％の利下げを予測した。ミラン理事が0.5％の利下げを主張して反対し