北海道・北見警察署は2025年12月10日、北見市のパート従業員の男（58）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は11月5日午前3時50分ごろ、北見市西三輪の自動車修理工場の敷地からホイール4本（時価合計6万円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、被害関係者が盗まれたホイールが別の店で販売されているのを見つけ、警察に通報したということです。警察は店からの証言などをもとに男を特定しました。調べ