神戸市西区で2023年6月、男児（当時6歳）が虐待を受け死亡した事件で、傷害致死・死体遺棄罪に問われた男児の母親（A・37）、双子の叔母2人（B、C・32）の裁判員裁判が12月10日、神戸地裁で開かれ、検察側はAに懲役8年、B・Cに懲役7年を求刑した。判決は来年（2026年）1月14日に言い渡される。開廷前の神戸地裁・法廷〈2025年12月10日午前〉※代表撮影起訴状によると、3人は同居していた叔父（34）と共謀して2023年6月19日、神