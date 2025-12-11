ＮＹ時間の午後に入ってドル円は１５６円台前半での推移となっている。ＮＹ時間に入って戻り売りが強まっており、一時１５６．２５円付近まで下落。 このあと日本時間午前４時にＦＯＭＣの結果が公表され、４時半からパウエル議長の会見が予定されている。市場では利下げを確実視しているが、それ自体は十分に織り込まれており、来年以降のヒントに注目している。一部からは、「パウエル議長は、来年以降の利下げペー