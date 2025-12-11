福山雅治（56）がB'zの稲葉浩志（61）とタッグを組み、主演映画「映画ラストマン―FIRSTLOVE―」の主題歌を書き下ろした。曲名は「木星feat.稲葉浩志」で、作曲・編曲・プロデュースを福山、作詞を稲葉が担当。映画公開日の24日に配信リリースする。UFC（総合格闘技）をきっかけに親交が始まった2人が年末の音楽界の話題をかっさらう。福山作のピアノが特徴的なスローテンポのメロディーに、稲葉が映画の世界観を反映さ