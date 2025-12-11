【記者フリートーク特別編】今9月中旬。記者はDeNA2軍練習施設「DOCK」で汗を流す京山からボソッと言われた。「もうここでプレーすることはないかもしれない…」。驚いた表情を浮かべる記者に軽く会釈して、右腕はその場を去った。同時期になれば2軍生活を続けるプロ野球選手の誰もが、「俺、今年でクビかな」と頭に不安がよぎる。京山も予感したのだろう。記者は「そりゃ、そう思うこともあるよな」と気持ちを切り替えた。だ