神奈川県の日向山で発生した山火事はきのうも鎮圧に至らず、県は自衛隊に災害派遣を要請しました。自衛隊はきょう、現地にヘリコプターを派遣して消火活動などにあたる予定です。サーモカメラの映像にうつる「赤い点々」。おととい（9日）から山火事が続いている神奈川県の日向山で撮影された「熱源」の様子です。神奈川県の伊勢原市と厚木市にまたがる標高400メートル余りの日向山では、おととい（9日）から山火事が続いていて、