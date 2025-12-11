日本サッカー協会は10日、日本代表が来年3月に欧州遠征を実施し、31日（日本時間4月1日）にウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と親善試合を行うと発表した。過去の対戦成績は1分け2敗。森保監督は「トップオブトップの相手にも勝利を目指して戦いたい」とコメントした。来年6月11日開幕のW杯1次リーグでオランダ、チュニジア、欧州プレーオフB勝者と同組となり、欧州2チームと対戦する。FIFAランク4位の欧州の強豪と